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Kadına yönelik şiddete karşı yeni adım: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Kadına yönelik şiddete karşı yeni adım: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalamalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin  gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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