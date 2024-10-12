Kadına yönelik şiddete karşı yeni adım: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalamalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.