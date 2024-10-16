Kadına yönelik şiddete 'sıfır' tolerans! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son günlerde kadına yönelik şiddetin artış göstermesiyle birlikte harekete geçti. 81 ilin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleriyle yapılan kritik toplantıda koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yeni kararlar alındı.

Kadına şiddete 'Sıfır' tolerans

Bakan Göktaş’ın sosyal medyada hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilimizde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdiğimiz 82 ŞÖNİM müdürümüzle, online toplantı aracılığıyla bir araya geldik.

Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek hizmetlerimizin kalitesini artırmaya dair istişarelerde bulunduk.

Bakanlık olarak, kadının temel haklarını ihlâl eden şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.”