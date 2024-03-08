Kadından inovatif girişimci olur mu?

ESRA ÖZDEN

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEM

DERNEĞİ (GED) BAŞKANI

Detaylara takılarak geliştirme ve sezgi. İnovasyon yani yeniliğin iki temel yükseleni. İkisini de bünyesinde bulunduran tek varlık kadın.



2020 yılında gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucu dünyadaki startup ekosistemindeki kadın girişimci oranı yüzde 20. Türkiye’de bu oran yüzde 9 olarak ölçülmüş olsa da bu rakam birçok gelişmekte olan ülkeninkinden daha yüksek. İnovatif girişimciliğin en önemli kriterlerinden birinin yeni fikirler geliştirmek ve ürünler icat etmek olduğunu varsayarsak bunun ölçümünü de patent sayısıyla tespit edebiliriz.

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), startuplarda kadın girişimci oranımızı doğruluyor. Patent başvuruları istatistiğinde kadın girişimci oranında Türkiye, 34 ülke içerisinde 6’inci sırada. Bir başka önemli gösterge de 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Avrupa’da değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji girişimlerinde kadın girişimci oranı Türkiye olarak belirtiliyor.

Ülkemizin 7 unicorn’unun 4’ünün kadın girişimciler tarafından kurulduğunu da hatırlatırsak bu alanda hiç de fena bir yerde olmadığımızı söyleyebiliriz. Türkiye bir taraftan nitelikli girişimci sayısını artırırken kadını iş hayatına çekme alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin daha fazlasını inovatif kadın girişimci sayısını artırma yönünde de çaba göstermesi gerekiyor. Anadolu’da startupları yatırımcılarla buluşturan birçok etkinliğe gerek jüri üyesi gerek mentor gerekse yatırımcı olarak katılıyorum.

Burada dikkatimi çeken en önemli unsurlardan biri sunum yapan girişimcilerin ve ekibin içindeki kadınlar… Kadın girişimcilerin sunum becerisi, ekosistemin paydaşlarıyla iletişimleri, detaycı yaklaşımları, sezgileriyle daha proaktif olmaları, ikna kabiliyetleri startup takımını yıldızlaştırıyor. Kadın startuplarda bir başka dikkat çeken unsur da sektörel ayrımda.

Kadın girişimciler en fazla e-ticaret, pazar yeri, biyoteknoloji, bebek, moda, sosyal ağ gibi alanlarda öne çıkıyor. Türkiye’nin ilk decacornu (Değeri 10 milyar doları geçen girişim), Trendyol kurucusunun bir kadın olduğunu da hatırlamakta yarar var. Dünyada yeni dönemin ekonomisine yön verecek sürdürülebilirlik, yeşil enerji, geri dönüşüm gibi sosyal etki yaratan girişimlerde inovatif kadın girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor.

Bu alanları fırsat olarak görüp zaten yapısında kıt kaynakları değerlendirme becerisi olan inovatif kadın girişimcilerimizi bu yönde teşvik edecek bir stratejiyi de hayata geçirmek yararlı olacak. Türkiye bir taraftan kadın girişimci sayısını artırma çabasını sürdürürken diğer taraftan inovatif kadın girişimci ve yönetiminde kadın olan stratuplarını artırmalı. Bunun da stratejisiyle birlikte destek mekanizmasını KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları gibi kurumlar çalıştırmaya devam etmeli.