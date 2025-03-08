"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor

Kadınların, eğitim, bilim, sağlık, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda yer alarak hak, fırsat ve imkânlardan tam ve eşit olarak faydalanmaları ile her düzeyde etkin bir şekilde temsillerinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de Kadınların Güçlenmesi genelgesi yayımlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe konulmuştur"

"Ülkemizde kadınların, eğitim, bilim, sağlık, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda yer alarak hak, firsat ve imkânlardan tam ve eşit olarak faydalanmaları ile her düzeyde etkin bir şekilde temsillerinin artırılması amacıyla önemli politikalar hayata geçirilmektedir. Bu itibarla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak önemlidir.

"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu teşkil ettirilmiştir"

Bu amaçla;

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Kadının Statüsü Genel Müdürünün katılımıyla “Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" (Kurul) teşkil ettirilmiştir.Kurul yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda Başkanın davetiyle toplanacak; çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir. Kurul üyesi kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve uzmanların katılımı ile alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Kurul çalışmalarına ilişkin sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülecektir. Kurul;

- Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında ilerlemesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekanizmaların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecektir.

- Kadınların, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı, çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere tüm alanlarda söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçları tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecektir.

- Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına katkıda bulunacak çalışmalar yapacaktır.

- Kadınların, çalışma hayatına tam ve etkin katılımı ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasına, sürdürülebilir ekonomik değerlerin oluşması sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler geliştirecektir.

- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artıracak programların geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik edecektir.

"Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları oluşturulacak"

- Kadın erkek eşitliğine duyarlı analiz ve bütçeleme gibi araçlar vasıtasıyla kamu politikalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir.

Kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla, tüm illerde Vali başkanlığında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Sosyal Güvenlik, Çalışma ve İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler 11 Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcisi ile Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörlerinin katılımıyla Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları (İl Kurulları) oluşturulacaktır. İl Kurulları;

- Kadının güçlenmesine ilişkin ülke düzeyinde yürütülen eylem planları ve tüm politika metinlerindeki karar ve uygulamaların yerelde tutarlı ve uyum içerisinde uygulanmasından sorumlu olacaktır.

- Yerel dinamiklerin ihtiyaçları çerçevesinde kadının güçlenmesi alanında mevcut uygulamaları değerlendirerek, çözüm önerileri geliştirecektir.

- Kadınların çalışma hayatına katılımını izlemek için yerel düzeyde ve sektörel bazda veri toplama ve analiz çalışmaları yapacaktır.

- Kamu ve özel sektörde kadın temsilinin artırılmasını, kadınların yönetim kademelerinde yer almasını destekleyecek yerel düzeyde farkındalık çalışmalarının yürütülmesini sağlayacaktır.

Valiliklerin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların katkılarıyla ilin yerel dinamiklerine uygun olarak Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı hazırlanacaktır. Kurul tarafından alınan kararlar Bakanlık koordinasyonunda Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planlarına eklenecektir.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde yer alması, hak, firsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması ve kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla yapılacak çalışmaların iş birliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."