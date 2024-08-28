  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadının soyadında yeni formül arayışı: Tanınmış kadına ‘soyadı’ kolaylığı
Takip Et

Kadının soyadında yeni formül arayışı: Tanınmış kadına ‘soyadı’ kolaylığı

‘Kadının bekârlık soyadını ancak kocasının soyadıyla birlikte kullanabilmesini’ öngören düzenlemeyle ilgili yeni bir formül arayışı gündemde...  Sanatçı, siyasetçi gibi ünlü isimler, “Bu soyadımla tanınıyorum” diyerek sadece kendi soyadını kullanabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadının soyadında yeni formül arayışı: Tanınmış kadına ‘soyadı’ kolaylığı
Takip Et

AK Parti kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, kadın evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmek istiyorsa bazı şartlar getirilmesi planlanıyor.

AYM iptal etmişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), evlenen kadının bekârlık soyadını, ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabilmesine olanak tanıyan Medeni Kanun hükmünü geçen yıl ‘eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. AYM, kadının evlendikten sonra da bekârlık soyadını kullanmaya devam etmesinin yolunu açan iptal hükmü konusunda Meclis’e yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre vermişti. Ancak bu süre 28 Ocak 2024’te doldu. Bu süre boyunca AK Parti, düzenlemeyi yeniden gündemine alarak 9. Yargı Paketi’ne koydu ama düzenleme AYM’nin iptal kararı doğrultusunda yapılmadı.

Şarta bağlanacak

9. Yargı Paketi yeni yasama yılında Genel Kurul’da görüşülecek. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre soyadı maddesinin ise tekrar AYM’den dönmemesi için formül aranıyor.

Medeni Kanun’daki “Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır” düzenlemesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor. Ancak, sanatçı, siyasetçi ya da toplum önünde tanınan ya da bilinen bir kadın “Ben kamuoyunda bu isim ve soyadımla tanınıyorum” diyerek sadece kendi soyadını kullanabilecek.

847 kadın bekârlık soyadını kullanıyor

Evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam eden 847 kişinin olduğu, hem kendinin hem de eşinin soyadını kullanan kadınların sayısının ise 918 bin olduğu belirlendi.

AK Parti kurmayları düzenlemeyle ilgili şunları aktardı:
“Kadınlar genel olarak eşinin soyadını kullanmak istiyor. Bunun da arka planına baktığımızda, çocuğunu ve ailesini önemsiyor. Farklı soyadlarında olmasını istemiyorlar. Ancak yine de biz 'Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır. Ancak tercihli kademeler yapalım' diyeceğiz. Böyle olursa böyle olur gibi bazı özel tercihli alanlar yapalım istiyoruz. Yani, kendi soyadını kullanabilir ancak bu şartta olursa diye bir formül arıyoruz. 847 kişi kendi soyadını kullanmak istemiş ama neden istemiş? Bunu niye önemsemiş? Sanatçı, siyasetçi, kamuoyunda bilinen kişiler mi? Önemli bir figür mü? İstisna getireceğimiz için bu şekilde kullanmasına izin verebileceğiz. Boşandığı erkeğin soyadını da kullanmaya devam edebiliyor.”

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında önemli kararlar: Fiyatlar sabitleniyor, garanti nasıl işleyecek?Sıfır ve ikinci el araç piyasasında önemli kararlar: Fiyatlar sabitleniyor, garanti nasıl işleyecek?Otomotiv
Faizsiz kredi imkanı: Bankalarda tutarlar güncellendi! Peki taşıt ve konut kredisinde son durum ne?Faizsiz kredi imkanı: Bankalarda tutarlar güncellendi! Peki taşıt ve konut kredisinde son durum ne?Ekonomi
Sorunlu krediler yüzde 1,71’e çıktıSorunlu krediler yüzde 1,71’e çıktıEkonomi

 

Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı
Gaziantep'te dehşet! Manav, 'gürültü yapıyor' iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürdü
Gaziantep'te dehşet! Manav, 'gürültü yapıyor' iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürdü
AK Parti’nin yaz hamlesi…
AK Parti’nin yaz hamlesi…
Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacak
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapın
Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı: Fatih tablosuyla ilgili tartışmalara son nokta
Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı!