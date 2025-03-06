Kadınlar ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalışıyor

İBB iştiraki İstanbul Personel A.Ş. (İSPER) koordinasyonunda, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ortak çalışması ile “İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporu yayımlandı.

Dört işsizden biri bir yılı aşkın iş arıyor

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı rapora göre İstanbul’daki işsizlik oranları son 10 yılda azalmakla birlikte, hâlâ her dört işsizden biri bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Orta yaş grubunun gençlere kıyasla uzun süre işsiz kalma olasılığı ise daha yüksek.

"Geleneksel ve kültürel engeller kadın istihdamını olumsuz etkiliyor"

Bu yıl kadın istihdamına odaklanan rapora göre, geleneksel ve kültürel engeller kadın istihdamını olumsuz etkiliyor. Evlilik ve çocuk sahibi olmak kadın istihdamındaki düşüşü kuvvetlendiriyor.

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İstanbul ve Türkiye’de istihdam problemi devam ediyor:

“Erkeklerde yaklaşık yüzde 69’a yakın bir istihdam oranımız var. Kadınlarda bu oran ne yazık ki yüzde 30’ları bulmuyor. Yani yarı yarıya neredeyse kadın istihdam edebiliyoruz. Her dört iş arayandan bir tanesi en az 1 yıldır iş arar durumda. Bu artık kronikleşmiş bir problem haline de geldi.”

"Yaşam maaliyeti de fırsat maliyeti de oldukça yüksek"

Duman’ın rapordan aktardığına göre İstanbul’da 25-39 yaş arası aktif çalışabilir kadınların 900 bini iş arıyor ve bulmakta da zorlanıyor.

İstanbul’da yaşam maliyetinin çok yüksek olduğunu hatırlatan Duman, “Yaşam maliyeti oldukça yüksek, fırsat maliyeti de yüksek. Çalışması karşılığında bırakacağı diğer sorumlulukları yüklenecek olan insanlara ödeyecek olduğu paraları düşündüğü zaman kadın da erkek de açıkçası karşılığını bulmak istiyor” dedi.

“Kadın iş gücü potansiyelimiz var”

İBB İştirakler Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar da kadınların nasıl iş ortamları aradığını anlattı:

“Kadınlar esnek çalışma saatleri, vardiya dışı çalışma saatleri, evinin sorumluluklarına da vakit ayırabilecek şekilde zamanını düzenleyebileceği çalışma ortamları, güvenli çalışma ortamları ve yetkinliğini katabileceği mesleği ile örtüşen iş ortamları aradığını belirtti.

Bununla beraber kadının istihdamı en son açıklanan TÜİK raporlarında da gördüğümüz üzere erkek istihdamının neredeyse yarısı. İş gücü ihtiyacı ve işsizlik verisi olarak baktığımızda da kadının işsizliği erkeğin işsizliğinin iki katından fazla. Bu demek oluyor ki esasında çok ciddi bir kadın iş gücü potansiyelimiz var harekete geçirmemiz gereken.”

“Kadınlar 100 saat çalışıyor”

Kadınların mesaisinin haftalık 100 saate kadar çıkabildiğini söyleyen Saraçlar, “Çalışan kadın adına özellikle haneye iki gelir giren kadının çalıştığı ortamlarda kadının mesaisi haftalık 100 saate kadar çıkabiliyor. Bu demek oluyor ki kadının iki mesaisi var. Hem iş yerinde hem de evde” dedi.

Evlilik hayatının ve çocuk sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar nedeniyle kadınların iş hayatından çıktığını vurgulayan Saraçlar, “Kadını iş hayatına katmakla birlikte sürdürülebilir, onu iş hayatında tutma politikalarını da gütmekte bu açıdan ne kadar önemli bu istatistikler bize gösteriyor” diye konuştu.