Kadınlar için ‘yatırım’ stres, ‘birikim’ güven anlamına geliyor

ForInvest ev sahipliğinde, Stablex’in katkılarıyla düzenlenen W Connect buluşmasında bir araya gelerek; finansal okuryazarlığın dönüştürücü gücüyle şekillenen, kadın temsilinin çok daha güçlü olduğu bir gelecek vizyonunu paylaştı. ForInvest’in Deeper Alive ve Kalita iş birliğiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı panelin de düzenlendiği buluşmada, Türkiye’de kadınların yatırım dünyasıyla kurduğu ilişki masaya yatırıldı.

‘Yatırım’ stres, ‘birikim’ güven çağrıştırıyor

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, kadınların zihninde “yatırım” ve “birikim” kavramlarının farklı anlamlar taşıması oldu. Kadınlar için yatırım çoğu zaman teknik, jargon dolu ve erkek egemen bir dünyayı çağrıştırıyor. Bu durum bilgisizlik hissi, dışlanmışlık ve kontrol kaybı duygularıyla birlikte stres yaratabiliyor. Buna karşılık birikim kavramı, geleceği güvence altına alma ve sorumluluk duygularıyla ilişkilendiriliyor.

‘Daha çok kadının yatırım dünyasına girmesi gerekiyor’

Araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı W Connect etkinliğinde konuşan ForInvest CEO’su Serra Berkol, kadınların yatırım dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. Berkol, “Kadınların yatırım dünyasına daha fazla katılması için önce onların motivasyonlarını ve karşılaştıkları bariyerleri anlamamız gerekiyor. Kadınların yalnızca parasını biriktiren değil, yatırımlarını yöneten bireyler olması için bir yol açmak istiyoruz.” dedi. Finansal okuryazarlığın bu yolculukta temel bir rol oynadığını vurgulayan Berkol, şunları söyledi:

“Bilginin yanında bir şey daha var: ‘O yapabilmişse ben de yapabilirim’ cümlesi, en az bilgi kadar güçlü bir motivasyon. Rol modeller bu nedenle çok önemli. Her kadının yatırımla ilişkisi farklı olduğu için kadınları tek bir başlık altında değerlendirmek yerine farklı segmentlerde ele almak gerekiyor. Çünkü her kadının bu yolculuğu, hayatının farklı bir döneminde, farklı bir motivasyonla şekilleniyor. Bu bakış açısıyla Kalita ve Deeper Alive iş birliğiyle yapay zekâ destekli gerçekleştirdiğimiz kalitatif araştırmanın finans dünyasına girmek isteyen veya halihazırda yatırım yapan kadınların duygularını ve isteklerini anlama noktasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kadınların yatırım dünyasındaki rolü tartışıldı

W Connect etkinliğinde, ForInvest ev sahipliğinde ve Stablex katkılarıyla düzenlenen “Yatırım ve Kadınlar: Değişen Dengeler” başlıklı bir panel de düzenlendi. Panele, Kalita Araştırma Kurucu Ortağı Ebru Algım, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve İyi Gelir Kurucu Ortağı Serra Eren Sarıoğlu ve Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal katıldı.

Kadın ve erkek yatırım davranışlarını anlamak için sadece ekonomik değil, davranışsal ve hatta biyolojik farklılıkları da dikkate almak gerektiğine işaret eden Kalita Araştırma Kurucu Ortağı Ebru Algım, "Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar dürtü kontrolü, risk algısı ve kayıptan kaçınma gibi konularda erkeklerden farklı refleksler geliştirebiliyor. Kadınların yatırım kararlarında daha temkinli, daha uzun vadeli ve daha kontrollü bir yaklaşım sergilediklerini görüyoruz.” dedi.

Yatırım yapan kadınların finansal okuryazarlığa oldukça önem verdiklerini ve kulaktan dolma ‘tüyo’ kültüründen uzak durduklarını belirten Algım, "Daha çok güvenilir veri kaynaklarını takip ediyor, şirketlerin faaliyetlerini incelemeye çalışıyor ve yaptıkları yatırım üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorlar. Bu da aslında yatırım kararlarının daha rasyonel ve uzun vadeli bir bakış açısıyla alındığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Algım, şöyle devam etti:

“Araştırmamızda dikkat çeken önemli bulgulardan biri de kadınların ‘yatırım’ ve ‘birikim’ kavramlarını farklı algılaması oldu. Yatırım kelimesi bazı kadınlar için daha riskli ve daha karmaşık bir dünyayı temsil edebiliyor. Buna karşılık ‘birikim’ kavramı güven, gelecek ve devamlılık duygusuyla daha güçlü bir bağ kuruyor. Bu nedenle finansal ürünleri anlatırken kullanılan dilin de kadınların dünyasına daha yakın olması önemli. Ayrıca kadınların yatırım motivasyonunun merkezinde bireysel zenginleşmeden çok gelecek sorumluluğu yer alıyor. Çocuklarının eğitimi, ailelerinin güvenliği ya da gelecekte kurulacak bir iş için kaynak oluşturmak gibi hedefler kadın yatırımcılar için belirleyici oluyor."

Finansal okuryazarlığın yanına dijital de eklendi

Yeni nesil finans dünyasında finansal okuryazarlığın yanına artık dijital ve teknolojik okuryazarlığın da eklendiğini söyleyen Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal, özellikle kripto varlıklar gibi alanlarda bu iki kavramın birlikte ilerlediğini ifade etti. "Geçmişte bu alan daha çok teknolojiye yakın ve risk iştahı yüksek yatırımcıların ilgisini çekerken, son yıllarda kurumsal oyuncuların devreye girmesiyle daha geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekmeye başladı.” diyen Küçükünal, şöyle devam etti:

“Demo hesapları kullanma oranı, müşteri destek hattına soru sorma ve içerikleri takip etme konusunda kadınların daha proaktif davrandığına şahit oluyoruz. Bu da kadınların yeni yatırım alanlarını öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye oldukça açık olduğunu gösteriyor.”

'Kadınlar daha uzun vadeli düşünüyor'

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve İyi Gelir Kurucu Ortağı Serra Eren Sarıoğlu da son yıllarda kadın yatırımcı sayısında önemli bir artış görüldüğü ancak hâlâ gidilecek uzun bir yol olduğunu belirtti. Sarıoğlu, “Kadınların yatırım davranışlarına baktığımızda aslında oldukça güçlü bir profile sahip olduklarını görüyoruz. Kadınlar daha uzun vadeli düşünüyor, daha disiplinli hareket ediyor ve daha az işlem yaparak yatırımlarını büyütmeye çalışıyor. Bu yaklaşım finans literatüründe genellikle daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yatırım davranışı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla mesele yetenekten çok ilgi, bilgi birikimi ve özgüvenle ilgili.” dedi.

Kadınların yatırım dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için finansal okuryazarlığın deneyimle desteklenmesi gerektiğini belirten Sarıoğlu, "Demo hesaplar, simülasyonlar veya yatırım oyunları gibi uygulamalar insanların finansal kararları deneyimleyerek öğrenmesini sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.