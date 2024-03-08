“Kadınlar iş dünyasında daha fazla aktif rol almalı”

ESRA SULTAN AZİZO ĞLU / BALIKESİR

Çiğdem Çelik; “Liderlik, yöneticilik ve üretim gibi kavramların cinsiyete tabi tutulmamasını ve cinsiyetin belirleyici faktör olmaması gerekir” dedi. Genç yaşta birçok sivil toplumda aktif rol alan Çiğdem Çelik, iş dünyasında kadınlara tanınacak olan fırsat eşitliği ile gerek yetiştirilen yeni nesli gerekse şirketleri ayağa kaldıracağını belirtti. Çelik, “Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın verilen fırsat eşitliği üretimden gelişmişliğe bizleri çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Hemen her zorluğu üstlenebilen kadınlarımıza verilecek olan fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini ve kadının iş dünyasında aktif olarak rol almasını gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Şirketleri bünyesinde kadın istihdamına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çiğdem Çelik; “Ağır sanayi iş kolunda olan şirketimizde her geçen yıl kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. 2018 yılından bu yana Çelpa Tarım Makine Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Çelpa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve Çelpa Shoop (Face-Of-Fire Topluluğu) yöneticiliğini sürdüren Çiğden Çelik, ayrıca Genç Türkonfed, BASİAD (Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, TAİDER üyeliği ve Makine Mühendisleri Odası üyelikleri ile de aktif rol alıyor.