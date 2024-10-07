Kadınlar şiddet endişesi taşırken biber gazı fırsatçılığı: Fahiş zamlar yapıldı

Kadın cinayeti ve tacizi haberlerinin ardından kendilerini güvende hissetmek isteyen kadınlar, internet üzerinden biber gazı ve elektro el feneri gibi ürünlere talep gösterdi.

Son 48 saat içerisinde pek çok farklı platformda satılan biber gazı ve elektro el feneri ürünleri tükendi. Satışı devam eden ürünlere ise satıcılar tarafından fahiş zamlar yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, bir e-ticaret sitesinde dün sabah saatlerinde 299 TL’ye satılan ikili biber gazları, önce 399 TL’ye daha sonra da 489 TL’ye satılmaya başlandı. Benzer fırsatçılıkların, 469 TL’den satılırken satıcı tarafından 550 TL’ye yükseltilen elektro el fenerinde de olduğu görüldü.

Biber gazı nedir?

Biber gazı, OC gazı olarak da bilinir ve genellikle yüksek miktarda kapsaisin içeren kırmızı biber çeşitlerinden elde edilen yağlı bir özdür. Bu madde, gözlerde, burunda ve ciltte şiddetli yanma hissine ve gözyaşının yoğun bir şekilde akmasına neden olan güçlü bir tahriş edici etkisiyle bilinir.

Biber gazı yasak mı?

Türkiye'de biber gazı taşımak, genel olarak yasak değildir. Ancak, bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Türkiye’de biber gazı, savunma ürünleri satan mağazalardan ya da internet üzerinden 18 yaşını doldurmuş kişilere satılmaktadır.

Biber gazı taşımak yasal mı?

Türkiye'de biber gazı taşımak ve kullanmak, kişisel savunma amacıyla yasaldır, ancak bazı sınırlamalar ve kurallar bulunmaktadır. Biber gazı, bireysel savunma aracı olarak kabul edilse de, kullanımında ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken önemli yasal ve etik kurallar vardır.

Biber gazının yetkisiz veya saldırgan bir şekilde kullanılması, çevreye zarar vermesi ya da amacı dışında kullanılması halinde, Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil edebilir ve kişiler hakkında adli işlem başlatılabilir. Bu durumda, maddi tazminat ve hapis cezaları gibi yaptırımlar söz konusu olabilir.