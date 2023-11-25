Kadınlar sokağa çıkıyor: İstanbul Valiliği'nden metro kararı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı, Ankara’da Kolej Meydanı ve İzmir’de Alsancak’ta bir araya gelecek. Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

25 Kasım eylem ve etkinliklerinden bazıları şöyle:



İSTANBUL



25 Kasım Cumartesi

25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Mecidiyeköy Meydanı



ANKARA



25 Kasım Cumartesi

Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Kolej Meydanı

24 Kasım Cuma

Saat: 18.30

Yer: Batıkent GİMSA önü



İZMİR



25 Kasım Cumartesi

İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 19.00

Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü



ADANA



25 Kasım Cumartesi

Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: İnönü Parkı



ANTALYA



25 Kasım Cumartesi

Antalya Kadın Platformu çağrısı

Saat: 14.00

Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)



ANTEP



25 Kasım Cumartesi

Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması

Saat: 15.00

Yer: Kırkayak Parkı



DİYARBAKIR



25 Kasım Cumartesi

Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı Yürüyüş

Saat: 16.00

Yer: Dünya Kavşağı



AYDIN

Aydın Kadın Dayanışma Platformu

23 Kasım Perşembe

Kadına Yönelik Şiddet Paneli

Yer: Eğitim Sen

Saat: 17.00

25 Kasım Cumartesi



Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Sevgi Yolu

Basın açıklaması

Saat: 18.00

Yer: Kent Meydanı



Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu



25 Kasım Cumartesi

Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Bülent Ecevit Parkı

Basın açıklaması

Saat: 17.30

Yer: El Heykeli



Söke Kadın Dayanışma Platformu

25 Kasım Cumartesi

25 Kasım Paneli

Saat: 19.30

Yer: Recep Yazıcıoğlu Merkezi