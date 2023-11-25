Kadınlar sokağa çıkıyor: İstanbul Valiliği'nden metro kararı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde birçok kentte basın açıklamaları ve etkinlikler düzenlenecek. İstanbul Valiliği'nden de metro kararı geldi. Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bazı hat ve istasyonların bugün kapatılacağını duyurdu.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı, Ankara’da Kolej Meydanı ve İzmir’de Alsancak’ta bir araya gelecek. Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.
25 Kasım eylem ve etkinliklerinden bazıları şöyle:
İSTANBUL
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Mecidiyeköy Meydanı
ANKARA
25 Kasım Cumartesi
Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Kolej Meydanı
24 Kasım Cuma
Saat: 18.30
Yer: Batıkent GİMSA önü
İZMİR
25 Kasım Cumartesi
İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 19.00
Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü
ADANA
25 Kasım Cumartesi
Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: İnönü Parkı
ANTALYA
25 Kasım Cumartesi
Antalya Kadın Platformu çağrısı
Saat: 14.00
Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)
ANTEP
25 Kasım Cumartesi
Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması
Saat: 15.00
Yer: Kırkayak Parkı
DİYARBAKIR
25 Kasım Cumartesi
Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı Yürüyüş
Saat: 16.00
Yer: Dünya Kavşağı
AYDIN
Aydın Kadın Dayanışma Platformu
23 Kasım Perşembe
Kadına Yönelik Şiddet Paneli
Yer: Eğitim Sen
Saat: 17.00
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 17.00
Yer: Sevgi Yolu
Basın açıklaması
Saat: 18.00
Yer: Kent Meydanı
Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 17.00
Yer: Bülent Ecevit Parkı
Basın açıklaması
Saat: 17.30
Yer: El Heykeli
Söke Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Paneli
Saat: 19.30
Yer: Recep Yazıcıoğlu Merkezi