“Kadınlara eşit temsil hakkı sağlanmalıdır”

MERSİN / EKONOMİ



Kadın ile erkeğin hak ve özgürlüklerde eşit fırsatlara sahip olması yaklaşımına inandığını belirten Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, “Daima kadının eşit ve güçlü olduğu toplumlar ileri, refah içinde olan ve kalkınmayı başaran toplumlar olmuştur” dedi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Gül Akyürek Balta, Türkiye yüzyılı için kadın-erkek omuz omuza mücadelenin ilke edinilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde tam bir başarı ve kalkınmanın mümkün olmayacağına vurgu yapan Balta, “Özellikle geleceğin inşasında önem taşıyan dijital dönüşümün kadınlarla çok daha iyi sonuçlara ulaşabileceğini öngörmek ve kadının bu alanda yer alması için gereklilikler için harekete geçilmelidir. Kadınların, yönetim ve karar alma noktalarında eşit temsili sağlanmadığı sürece; demokratik, Avrupa ve dünya ile uyumlu bir Türkiye algısının oluşmasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Kadına şiddetin önlenmesi konusunda atılacak adımlar da ülkemizin imajı anlamında yine öncelik verilmesi gereken konular arasındadır.

TÜİOSB olarak, kadının toplum içerisinde hak ettiği konumlama için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. “Cesur adımlar atmalıyız” Kadınlara, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kadınları olarak, pozitif ayrımcılık beklemeden her alanda cesur adımlar atmalıyız” çağrısı yapan Gül Akyürek Balta, “Daima kadının eşit ve güçlü olduğu toplumlar ileri, refah içinde olan ve kalkınmayı başaran toplumlar olmuştur. Fırsat eşitliği sağlandığı sürece yapamayacağımız, başaramayacağımız iş yok. Bizler tarımdan sanayiye, eğitimden sanata her alanda başarılı birçok kadının yetiştiği Türkiye kadınlarıyız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor ve geleceğin inşasının kadınlarla birlikte olacağının unutulmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.