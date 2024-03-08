“Kadınların iş gücüne katılımı için marjinal kararlar ve uygulama gerekiyor”

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Kadınlarımızın istihdamı ve üretim süreçlerine katılımı, erkeklerimizin ancak yarısı kadardır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi, ‘Kadınlarını geride bırakan toplum, geri kalmaya mahkumdur’ ve kadınlarımızın omuzlar üzerinde göklere yükselebilmesinin yolu, korkunç cinayetlere kurban gitmelerini önleyecek düzenlemeleri yapmaktan ve üretim süreçlerine, istihdama çok daha etkin katılmalarını sağlamaktan geçmektedir” diye konuştu. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sürekli benzer konuların gündeme geldiğini vurgulayan Yorgancılar, “2024 yılında da kadınlarımız ile ilgili hala aynı konuların gündemimizi işgal ediyor olması, kaydedilen ilerlemenin yeterli olmadığının en büyük göstergesidir” dedi. 2023 yılı için TÜİK tarafından açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 olduğunu aktaran Yorgancılar. “Bu tablo da yıllardır eşitleyemediğimiz ve her 8 Mart’ta vurguladığımız konulardan biridir. Aynı yolu izleyerek farklı bir noktaya varamayacağımıza göre, kadınlarımızın işgücüne katılımlarını artırmak için de yeni ve marjinal kararlar alarak uygulamamız gerektiği açıktır” ifadesini kullandı.

“KADINLAR HER ALANDA ROL ALMALI”

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, yasalara göre bir engel olmamasına rağmen, toplumsal baskı nedeniyle kadınların eğitim, iş hayatı ve siyasette gerektiği kadar yer alamadığını söyledi. Kadınların iş hayatına daha fazla katılmalarının, bir demokrasi ve toplumsal gelişme konusu olduğunu vurgulayan Gürkan Yıldırım, “Güçlü bir Türkiye istiyorsak, kadınlarımız, eğitim, iş hayatı, kültür ve sanatta olduğu gibi siyasette de çok daha fazla yer almalıdır” diye konuştu.