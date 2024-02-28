Kadınların yüzde 16,7'si, evinde yalnızken tedirgin

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre Türkiye'de 2018- 2023 yıllarında 1.897 kadın öldürüldü. 2018 yılında 308, 2019 yılında 360, 2020 yılında 300, 2021 yılında 280, 2022 yılında 334, 2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ayrıca 2018’te 131, 2019’da 115, 2020’de 170, 2021’de 217, 2022’de 245, 2023’te de 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Gece yalnız yürürken tedirginlik hisseden kadınların oranı 43,6

2023’te yaklaşık 2 günde 1 kadının cinayetten yaşamını yitirdiği Türkiye'de, geçen yıl yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken tedirginlik hisseden kadınların oranı 43,6 oldu.

Evde yalnızken kendini güvenli hisseden kadınların oranı 66,4, çok güvenli hissedenlerin oranı da yüzde 17 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu verileri açıklandı. Araştırmada kadınların yüzde 10,3'ünün evinde yalnızken ne güvenli ne güvensiz, yüzde 5,6'sının güvensiz, binde 8'inin çok güvensiz hissettiği belirtildi. Evde yalnızken kendini güvenli hisseden kadınların oranı 66,4, çok güvenli hissedenlerin oranı da yüzde 17 oldu.

20 yıllık verilere göre evinde yalnızken kendini güvende hisseden kadınların sayısında artış yaşandı. Araştırmada kadınların 2004'te yüzde 15,5'inin evinde yalnızken kendini çok güvenli, yüzde 51,2'sinin güvenli, yüzde 16,3'ünün ne güvenli ne güvensiz, yüzde 13,5'inin güvensiz, yüzde 3,5'inin çok güvensiz hissettiği belirtildi.

Türkiye'de 2023'te bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu ise şöyle: "Çok güvenli 20,1, güvenli 66,9, ne güvenli ne güvensiz 8,4, güvensiz 3,9, çok güvensiz binde 6."