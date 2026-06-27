Kadir İnanır hayatını kaybetti: "Ben öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak"

Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, sanatçının son dönemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Hastane önünde konuşan yeğeni Levent İnanır, "Kadir dayım daha önce verdiği bir röportajda 'Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. O sözünü hiç unutmuyorum" dedi.

Levent İnanır, şunları söyledi:

"Telefonlarımız durmuyor, çok sevilen, çok istenen, çok özlenen bir insandı. Tanıdığım, tanımadığım çok insan dua etti. Bu süreçte film çekmek için Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyemiyordum. Sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Canlı şahidi oldum.

Özel bir isteği ve vasiyeti yoktu

Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız."

Zatürre teşhisi konulmuştu

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu. Hastanede tıbbi tedavisi titizlikle devam eden usta oyuncu, sağlık durumunda yaşanan kritik gelişmeler üzerine entübe edilmişti.