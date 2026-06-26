Kadir İnanır kimdir? Türk sinemasının unutulmaz isminin yaşamı ve kariyeri

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 26 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın en önemli jönleri arasında gösterilen usta sanatçı, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ile çok sayıda televizyon dizisinde rol alarak Türk sinemasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Kadir İnanır'ın yaşamı ve kariyeri

15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Sanat yaşamına sinemadan önce fotoromanlarla adım atan İnanır, beyaz perdedeki ilk deneyimini 1968 yılında çekilen "Yedi Adım Sonra" filmiyle yaşadı.

Yeşilçam'ın en güçlü erkek oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, canlandırdığı onurlu, fedakâr, haksızlığa boyun eğmeyen ve mücadeleci karakterlerle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Kariyeri boyunca 180'in üzerinde sinema filminde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol alan sanatçı, Türk sinemasının simge isimlerinden biri olarak kabul edildi.

Başarılı oyunculuğu sayesinde Antalya Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere birçok prestijli organizasyonda "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen İnanır, oyunculuk kariyerinde sayısız başarıya imza attı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 26 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sinema dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Türk sinemasına damga vuran filmleri

Kadir İnanır'ın geniş filmografisi içerisinde Türk sinema tarihine damga vuran birçok yapım bulunuyor.

1977 yılında vizyona giren "Selvi Boylum Al Yazmalım", Cengiz Aytmatov'un eserinden uyarlanırken, Kadir İnanır filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaştı ve "İlyas" karakterini canlandırdı. Yapım, Türk sinemasının en önemli aşk filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1990 yapımı "Tatar Ramazan" ile 1992 yılında çekilen "Tatar Ramazan Sürgünde", sanatçının hafızalara kazınan performansları arasında yer aldı. Haksızlığa karşı direnen efsanevi karakter, "Ben bu oyunu bozarım!" repliğiyle sinema tarihine geçti.

1985 yılında Fakir Baykurt'un romanından uyarlanan "Yılanların Öcü" filminde "Kara Bayram" karakterine hayat veren İnanır, toplumcu gerçekçi sinemanın öne çıkan yapımlarından birinde rol aldı.

Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı "Dila Hanım" filminde "Karadağlı Ömer" karakterini canlandıran usta oyuncu, intikam ve aşk eksenindeki hikâyede unutulmaz bir performans sergiledi.

1976 yapımı "Bodrum Hakimi", yine Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı, adalet ve aşk temalarını işleyen önemli yapımlar arasında yer aldı.

2001 yılında vizyona giren "Komser Şekspir", sert mizaca sahip bir komiserin hasta kızı için karakolda Pamuk Prenses oyununu sahnelemesini konu alırken, Kadir İnanır'ın kariyerindeki en sıra dışı ve dramatik performanslarından biri olarak öne çıktı.

Kemal Tahir'in eserinden sinemaya uyarlanan "Karılar Koğuşu", cezaevi yaşamını konu alan ve çok sayıda ödül kazanan yapımlar arasında yer aldı.

1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm", Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı, Yeşilçam'ın klasikleşen romantik filmlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Orhan Kemal'in romanından uyarlanan "72. Koğuş", cezaevindeki yaşamı, yoksulluğu ve insan ilişkilerini çarpıcı bir dille beyaz perdeye taşıyan önemli dram filmleri arasında gösterildi.

Kadir İnanır'ın sinemadaki son önemli ve ödüllü performanslarından biri ise 2019 yapımı "Kapı" filmi oldu. Sanatçı, bu yapımda Mardinli Süryani ahşap ustası Yakup karakterini canlandırarak kariyerinin son dönemindeki dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

Kült ve Unutulmaz Dramlar

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) : Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı, "Sevgi neydi? Sevgi emekti" repliğiyle Türk sinema tarihinin en büyük aşk ve dram filmi.

Tatar Ramazan (1990) : "Ben bu oyunu bozarım!" repliğiyle hafızalara kazınan, adaletsizliğe başkaldıran bir mahkumun hikayesi. [1]

[1] 72. Koğuş (1987) : Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan, cezaevindeki sefalet ve insan ilişkilerini sarsıcı şekilde işleyen başyapıt. [1]

[1] Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) : Taşrada geçen, hüzünlü ve imkansız bir aşkı anlatan çok başarılı bir dönem filmi. [1]

[1] Yılanların Öcü (1985): Fakir Baykurt'un ünlü romanından Şerif Gören yönetmenliğinde aktarılan, köy hayatındaki güç mücadelelerini anlatan film.

🎭 Romantik ve Sosyal Temalı Filmler

Kara Gözlüm (1970) : Türkan Şoray ile birlikte oynadığı, bir balıkçı kızı ile bestekarın naif aşkını anlatan ilk dönem filmlerinden.

Dila Hanım (1977) : Kan davası, intikam ve büyük bir aşk üçgenini işleyen efsanevi Yeşilçam klasiği.

Devlerin Aşkı (1976) : Büyük bir iş adamı, onun sağ kolu (Kadir İnanır) ve geçmişten gelen bir kadın arasındaki tutkulu aşk.

Pisi Pisi (1975) : Kadir İnanır'ın alışılmış sert rollerinin aksine oldukça naif bir karakteri canlandırdığı romantik yapım.

Bodrum Hakimi (1976): Bodrum'a atanan bir kadın hakim ile kasabanın ağasının trajik aşk öyküsü. [1, 2]

💥 Aksiyon ve Polisiye / Macera