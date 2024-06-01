Kadir İnanır'a doktorundan yasak: Öfkelenmek yok

Yaklaşık bir aydır fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca öfkelendiği ve tansiyonun yükseldiği belirtildi. Tansiyonunun yükselmesiyle hastaneye götürülen İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek.

Habertürk'te yer alan habere göre Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirtti, "Öfkelenmek yasak" dedi.