Kadir İnanır'ı kaybettik!

Zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren 77 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz haftalarda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden 77 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır, entübe edilmişti.

Tümör haberi yıkmıştı

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtmişti.

Kadir İnanır, kariyeri boyunca 182 sinema filminde rol almıştır. Genellikle onurlu, özverili, haksızlığa karşı duran ve güçlü erkek karakterleriyle Türk sinemasına damgasını vurmuştur. [2] Yeşilçam'ın efsanevi jönü, kariyeri boyuncarol almıştır. Genellikle onurlu, özverili, haksızlığa karşı duran ve güçlü erkek karakterleriyle Türk sinemasına damgasını vurmuştur. [ 1

Kadir İnanır'ın en çok izlenen, ödüllü ve kült haline gelmiş en önemli filmleri temalarına göre şunlardır:

🎬 Kült ve Unutulmaz Dramlar

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) : Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı, "Sevgi neydi? Sevgi emekti" repliğiyle Türk sinema tarihinin en büyük aşk ve dram filmi.

Tatar Ramazan (1990) : "Ben bu oyunu bozarım!" repliğiyle hafızalara kazınan, adaletsizliğe başkaldıran bir mahkumun hikayesi. [1]

[1] 72. Koğuş (1987) : Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan, cezaevindeki sefalet ve insan ilişkilerini sarsıcı şekilde işleyen başyapıt. [1]

[1] Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) : Taşrada geçen, hüzünlü ve imkansız bir aşkı anlatan çok başarılı bir dönem filmi. [1]

[1] Yılanların Öcü (1985): Fakir Baykurt'un ünlü romanından Şerif Gören yönetmenliğinde aktarılan, köy hayatındaki güç mücadelelerini anlatan film.

🎭 Romantik ve Sosyal Temalı Filmler

Kara Gözlüm (1970) : Türkan Şoray ile birlikte oynadığı, bir balıkçı kızı ile bestekarın naif aşkını anlatan ilk dönem filmlerinden.

Dila Hanım (1977) : Kan davası, intikam ve büyük bir aşk üçgenini işleyen efsanevi Yeşilçam klasiği.

Devlerin Aşkı (1976) : Büyük bir iş adamı, onun sağ kolu (Kadir İnanır) ve geçmişten gelen bir kadın arasındaki tutkulu aşk.

Pisi Pisi (1975) : Kadir İnanır'ın alışılmış sert rollerinin aksine oldukça naif bir karakteri canlandırdığı romantik yapım.

Bodrum Hakimi (1976): Bodrum'a atanan bir kadın hakim ile kasabanın ağasının trajik aşk öyküsü. [1, 2]

💥 Aksiyon ve Polisiye / Macera