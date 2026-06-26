Kadir İnanır'ı kaybettik!
Zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren 77 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır yaşamını yitirdi. Kadir İnanır, ömrünü verdiği Türk Sineması'nda 182 filme imza atan Kadir İnanır, sayısız ödüle layık görülmüştü. Selvi Boylu Al Yazmalım filminde İlyas, Yılanların Öcü filminde Kara Bayram, ve Tatar Ramazan serisinde Ramazan karakterleri ile Türk halkının gönlünde derin izler bıraktı.
Zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren 77 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz haftalarda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden 77 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır, entübe edilmişti.
Tümör haberi yıkmıştı
Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi." ifadelerini kullanmıştı.
Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtmişti.
- Selvi Boylum Al Yazmalım (1977): Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı, "Sevgi neydi? Sevgi emekti" repliğiyle Türk sinema tarihinin en büyük aşk ve dram filmi.
- Tatar Ramazan (1990): "Ben bu oyunu bozarım!" repliğiyle hafızalara kazınan, adaletsizliğe başkaldıran bir mahkumun hikayesi. [1]
- 72. Koğuş (1987): Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan, cezaevindeki sefalet ve insan ilişkilerini sarsıcı şekilde işleyen başyapıt. [1]
- Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981): Taşrada geçen, hüzünlü ve imkansız bir aşkı anlatan çok başarılı bir dönem filmi. [1]
- Yılanların Öcü (1985): Fakir Baykurt'un ünlü romanından Şerif Gören yönetmenliğinde aktarılan, köy hayatındaki güç mücadelelerini anlatan film.
- Kara Gözlüm (1970): Türkan Şoray ile birlikte oynadığı, bir balıkçı kızı ile bestekarın naif aşkını anlatan ilk dönem filmlerinden.
- Dila Hanım (1977): Kan davası, intikam ve büyük bir aşk üçgenini işleyen efsanevi Yeşilçam klasiği.
- Devlerin Aşkı (1976): Büyük bir iş adamı, onun sağ kolu (Kadir İnanır) ve geçmişten gelen bir kadın arasındaki tutkulu aşk.
- Pisi Pisi (1975): Kadir İnanır'ın alışılmış sert rollerinin aksine oldukça naif bir karakteri canlandırdığı romantik yapım.
- Bodrum Hakimi (1976): Bodrum'a atanan bir kadın hakim ile kasabanın ağasının trajik aşk öyküsü. [1, 2]
- Komser Şekspir (2001): Sert bir komiserin, kanser hastası kızı için karakolda tiyatro oyunu sahneleme çabasını anlatan ödüllü ve sıra dışı filmi. [1]
- Bitirim Kardeşler (1973): Kartal Tibet ile bir araya geldiği, Kadir İnanır'ın komedi-aksiyon türündeki en eğlenceli işlerinden biri. [1]
- Kavgamız (1989): Kan davası ve İstanbul'da geçen bir yaşam mücadelesini konu alan sert bir dram/aksiyon filmi. [1]
- Derviş Bey (1978): Güneydoğu'daki ağalık düzenini ve töreleri eleştiren güçlü bir toplumsal film.
- Katırcılar (1987): Kış şartlarında kaçakçılık yapan bir grup köylünün jandarma ile olan mücadelesini ve doğaya karşı hayatta kalma savaşını anlatır.