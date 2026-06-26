Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu
Ölümüyle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Yeşilçam'ın vefat eden unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
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Sanatçı için söz konusu tarihte, saat 13.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.
Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.