Kadir İnanır’ın mahkemelik olan mirası ortaya çıktı: Serveti dudak uçuklattı

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Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 27 Haziran’da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İnanır’ın vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kadir İnanır’ın üç vasiyeti ortaya çıktı

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

Kadir İnanır’ın yakınları adliyede bekledi

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

Duruşma 17 Aralık’a ertelendi

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıktı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Kadir İnanır’ın serveti dudak uçuklattı

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu ifade edildi. İnanır'ın İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Ayrıca ünlü ismin 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.

Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.

Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.