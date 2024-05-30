Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır, dün sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 2 ay önce geçirdiği inme nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gören İnanır, sevenlerini yine korkuttu.

Geçirdiği inme sonucu tıkalı damarı açılan İnanır'ın bu kez hastanede akciğer filmi ve tomografisi çekildi. İnanır'ın Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Endişe edilecek bir durum yok

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni oyuncu Levent İnanır, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek " Fizik tedavisi devam ediyor...Sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Jülide Kural'dan açıklama

Jülide Kural da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın rutin tedavisine devam edildiğini belirterek " Yaşamsal bir risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi.