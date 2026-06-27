Kadir İnanır'ın vasiyeti sorusuna yeğeninden yanıt geldi

Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Çocuğu olmadığı bilinen Kadir İnanır'ın ölümünün ardından en çok merak edilen konulardan biri vasiyeti oldu. İddialar arasında Kadir İnanır'ın özel bir vasiyetle, birikimlerini hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürülmüştü.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta ismin vasiyeti ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeğeni Levent İnanır, bu iddialara son noktayı koydu. 2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'na yaptığı açıklamada, son görüşmelerini entübe edilmeden hemen önce yaptıklarını söyleyen Levent İnanır, amcasının herhangi bir yazılı ya da sözlü vasiyet bırakmadığını söyledi.

'Son görüşmemiz entübe sürecinden önceydi. Durumu iyiydi ama çok direndi. Biliyordu, çok yıpranmıştı. Artık organları yorulmuştu; kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız.'

Hayat arkadaşına özel vasiyetname ile mal bıraktı iddiaları ortaya atılmıştı

Levent İnanır'ın bu açıklamasıyla birlikte, ortaya atılan özel vasiyet iddialarını da çürütmüş oldu. Kadir İnanır'ın vefatının ardından, mal varlığını 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a ya da çeşitli kurumlara bıraktığı yönünde resmi bir bilgi gelmedi.