Kadir İnanır’ın vasiyetinde kriz çıktı!

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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyetnamelerinin açılmasına ilişkin Beykoz Adliyesi’ndeki dava, bazı aile üyelerine tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle ertelendi. Dosyanın bir sonraki duruşmasının 17 Aralık saat 09.30’da yapılmasına karar verildi.

26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır’ın, 2015 yılında bir; 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı belirtiliyor. Noter huzurunda düzenlenen vasiyetnamelerin içeriği henüz kamuoyuna açıklanmadı. Kadir İnanır’ın yakınları ve aile temsilcileri Beykoz Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Aileden dikkat çeken açıklama

Duruşma için İnanır’ın ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır adliyede hazır bulundu. Avukat Hikmet Altun Kalem, miras sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “28 mirasçı var” dedi.

Levent İnanır, bazı aile üyelerinin adres değişikliği ve tatilde olmaları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek, 17 Aralık’taki duruşmada katılımın tamamlanacağını söyledi. İnanır, “Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Levent İnanır, adliye önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vasiyetnamelere ilişkin değerlendirmesinde İnanır, sürecin 2018’den bu yana devam ettiğini ve Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iradesini etkilediğini öne sürdü. Levent İnanır, “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu” dedi.

Kadir İnanır’ın zaman zaman bilinç kaybı yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya da yanıt veren Levent İnanır, “Zaman zaman o da oluyordu. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı” diye konuştu.

Vasiyetname iki kez değiştirildi

Levent İnanır, 2015’te hazırlanan vasiyetnamenin 2022’de değiştirildiğini, aynı yıl içinde yeniden düzenlendiğini belirterek bunun aile açısından soru işareti yarattığını söyledi. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddiası ise gündemdeki yerini koruyor. Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın uzun yıllara dayanan birlikteliği kamuoyunca biliniyordu.

Gazeteci Nurettin Soydan’a konuşan Levent İnanır, dayısının aile bireylerine kişisel eşya dahi bırakmadığını iddia ederek, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem” ifadelerini kullandı.

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın Jülide Kural’a bir şey bırakmasına karşı olmadıklarını, itirazlarının mirasın tamamına ilişkin olduğunu belirtti. İnanır, “Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” dedi.