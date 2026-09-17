Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava ertelendi

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçının 26 Haziran’daki vefatından sonra yasal sürecin tamamlanmanın ardından içeriği gizli olan vasiyeti bugün açıklanacaktı. Ancak Beykoz Adliyesi'nde görülen dava, bazı tebligatlar ulaşmadığı için tarafların bir kısmının duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi.

İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti, 17 Aralık saat 09:30’da gerçekleşecek duruşmada açıklanacak.