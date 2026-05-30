Kadro şekilleniyor: Kılıçdaroğlu'nun A takımında hangi isimler yer alacak?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce, “Kesin hükümsüz” sayılarak iptalinin ardından CHP’de açığa çıkan yönetim krizi, daha da derinleşti.

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Büyük olasılıkla 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplayacağız” açıklamasından geri dönüldü. Toplantı, antetli kağıtla duyurulan resmi yazı ile ileri bir tarihe ertelendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasını taşımayan yazıda Parti Meclisi toplantısının ertelenme gerekçesi, “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları” şeklinde açıklandı.

Mahkeme kararını tanımak

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Temmuz 2020’de düzenlenen 37’nci Olağan Kurultay ile Parti Meclisi’ne seçilen üyelere resmi tebligatların yapılmasının ardından zaman kaybedilmeden toplantının gerçekleştirileceğini savundu.

Toplam 57 üyeden oluşan Parti Meclisi’nde Özgür Özel’e yakın isimlerin de yer aldığını belirten CHP’liler, “Tebligatı imza ile almak, mahkeme kararını tanıdıkları anlamına gelecek” görüşünü ileri sürdü.

Özel’e yakın partililer ise “Tebligatı almak, mahkeme kararını tanımaktır” çıkışının, “Çaresizliği gösterdiğini” belirtti. Temmuz 2020 tarihli kurultay ile belirlenen Parti Meclisi’nde ağırlığın Özel lehine olduğunu kaydeden CHP’liler, “Dengeyi, algı yaparak mı değiştirmeye çalışacaklar?” diye sordu.

"Toplantıya katılacağız"

Kılıçdaroğlu’nun, “Parti Meclisi olmadan partiyi yönetmeye çalışacağını” öne süren partililer, BirGün’e yaptıkları değerlendirmede şunları kayda geçirdi:

“1 Haziran’da yapılacağı belirtilen toplantının ertelenme gerekçesi de kurul içindeki oy dağılımından çekinilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nin desteğini alamayacak. Bunu çok iyi bildiği için kurultayın ardından partinin en üst karar organını olan PM’yi de denklemin dışına çıkarmak istiyor.

İlk toplantıdaki kurultay iradesini kaldıramayacaklarını bildikleri için ‘Mahkeme kararını tanıyacaklar’ algısı ile toplantıya katılımı engellemek istiyorlar. O toplantıya katılacak, kurultay talebimizi, mahkeme kararıyla koltuğa oturanların yüzüne söyleyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

Kılıçdaroğlu’nun, MYK’sını yazılı bir liste ile kamuoyuna duyurması bekleniyor.

PM toplanmadan oluşturulacak MYK’de Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu ve Faik Öztrak gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Sarıbal, Kuşoğlu ve Öztrak’ın yanaı sıra Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Turan Aydoğan, Berhan Şimşek ve Akif Hamzaçebi'nin de Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İki ayrı bayramlaşma programı

CHP, bugün Ankara’da dikkat çeken iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor.

Aynı saat diliminde yapılacak etkinliklerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde, Özgür Özel ise Güvenpark’ta vatandaşlarla buluşacak.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün saat 14:00’te CHP Genel Merkezi’nde vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.

Program için farklı illerden sosyal medya üzerinden “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları yapıldığı görülürken, etkinliğin geniş katılımlı bir buluşma şeklinde organize edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi bahçesinde vatandaşlara hitap edeceği, konuşma için özel bir sahne kurulmayacağı, hitabın CHP logosunun bulunduğu merdivenlerden yapılacağı belirtildi.

Özgür Özel Güvenpark'ta olacak

Öte yandan yine saat 14:00'te Özgür Özel de Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirecek.

İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Özel’in vatandaşlara otobüs üzerinden hitap edeceği, etkinliğe yoğun katılım beklenildiği aktarıldı.

Öte yandan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'da Özel'in bayramlaşma programına destek açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, “Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. 'Kirli koltuk kapma - paylaşma' ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir” ifadelerine yer verdi.