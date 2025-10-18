Kafa karıştıran hız levhaları kaldırılıyor: Bazı bölgelerde hız limitleri yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi” kapsamında yollarda kafa karışıklığına neden olan hız levhaları kaldırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla iki ay içinde yaklaşık 20 bin levha söküldü; yüzlerce bölgede ise yeni ve net hız limitleri belirlendi. Özellikle Karadeniz Yolu gibi yerleşim yeri bulunmayan bölgelerde hız düşüren ve bitiş noktası belirtilmeyen levhalar tamamen kaldırıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye’nin en yoğun güzergâhlarından biri olan Karadeniz Yolu’nda, sürücüleri ani hız düşüşüne zorlayarak cezaya neden olan uyarı levhaları kaldırıldı. Büyük yerleşim yerleri dışında uygulanan hız sınırları da iptal edildi. Artık sürücüler, hız sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda kararsız kalmadan, tek tip ve açık işaretlemelerle yollarına devam edebiliyor. Gereksiz uyarı levhaları ile radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çakışan tabelalar tamamen söküldü. Yolun çeşitli kesimlerinde hız limitleri yeniden düzenlenerek netlik sağlandı.

Üç ilde sadeleştirme yapıldı

Sürücülerin en fazla şikâyet ettiği noktalardan biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde de kapsamlı bir sadeleştirme yapıldı. Sürücüleri adeta tuzağa düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı. İstanbul-Tosya yönünde hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren levhalar söküldü. Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezinde 82 kilometre hız sınırı korunurken, Samsun yönünde bu sınır kaldırılarak yerleşim içi hız limiti 70 kilometre olarak sabitlendi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 82 kilometre sınırı devam ederken, Atkaracalar’da bu limit 110 kilometreye çıkarıldı. Ayrıca küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.