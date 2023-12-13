Kafes-19 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçıları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince müşterek çalışmalar yapıldığını belirten Yerlikaya, "Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı." bilgisini verdi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.