Kaftancıoğlu için beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair iddialarla ilgili açıklamaları nedeniyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. Altun'un şikayeti üzerine de Kaftancıoğlu hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Söz konusu davanın karar duruşması Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatı, Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek cezalandırılmasını talep etti. Savcı ise Kaftancıoğlu’na 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilmesi talebini içeren mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun Altun’a yönelik söylemlerinin incitici ve tahkir edici olmasına karşın, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Mahkeme, 9 bin 200 liralık avukatlık ücretinin de beraat eden Kaftancıoğlu'na Hazine'den verilmesini kararlaştırdı. (ANKA)