KAGİDER 'Akıllı Kasaba' kuracak

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadının çalışma hayatına ve iş gücüne katılımını sağlarken, deprem bölgesinin de hayata geri dönüşü için pek çok STK’yla ortak çalışma başlattı. Oluşturduğu bir konsorsiyumla “Mekan” adı verilecek çalışma ortamları sunulacak, öte yandan konteyner kent değil, “Akıllı Kasaba”lar kurarak, yaşamı normalleştirmeye gayret edecek. Bir grup gazeteciyle buluşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem ile derneğin yönetim kurulu soruları yanıtladı.

Erdem, hızla seçime gittiğimiz bugünlerde siyasi partilere kadınları göz ardı etmemeleri için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Erdem, kadının fırsat eşitliği yakalaması için çalışırken, bir taraftan da krizlerle mücadele ettiklerini söyledi. Erdem, “COVID-19'dan en çok kadınlar etkilendi. İşlerini kaybettiler, evde daha çok çalışmak zorunda kaldılar. Deprem sonrasında da çok zor koşullarda kaldılar. Kadın kalmaya karar verirse, deprem bölgesinden göç olmaz” dedi.

Deprem sonrası toparlanma için çok çeşitli STK’larla işbirliği yaptıklarını kaydeden Erdem, “TÜRKONFED, SEDEFED, Habitat ile içinde olduğumuz konsorsiyum olarak Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta ‘Akıllı Kasaba’ adını verdiğimiz akıllı konteyner kentler oluşturuyoruz. KAGİDER olarak bu konteyner kentlerde yaşam alanları yaratmak için çalışıyoruz. Ekosistemde olan Endeavor Türkiye, Girişimcilik Vakfı, Habitat Derneği, HAN Spaces ile bir konsorsiyum oluşturduk. Bu konsorsiyumla deprem bölgelerinde ‘Mekân’ adı verilecek ortak çalışma alanları kuruyoruz. Bu Mekan’ların hemen yanında kreşler de olacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bize Hatay EXPO’da 1.700 metrekare çalışma alanı tahsis etti. Daha sonra da Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da ve Malatya’da bu Mekan’ları devreye alacağız.”

Basın buluşmasının öncesinde KAGİDER Yönetim Kurulu, Başkan Emine Erdem’in öncülüğünde EKONOMİ Gazetesi’ni de ziyaret etti. EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan ile bir araya gelen yönetim kurulu, deprem sonrası yaptıkları çalışmalarını anlattılar.

Genç kadınların stajlarına ya da iş arama süreçlerine destek olabilmek amacıyla Peryön, Turkishwin ve Askıda Ne Var iş birliğinde iş arama çemberlerine başladıklarını anlatan Erdem, “Genç kadınlara, her hafta buluştukları kolaylaştırıcılar kariyer koçluğu yapıyorlar. Aynı zamanda üretici kadını, girişimci kadını tekrar ayağa kaldıracak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki kadın girişimcilerden oluşan bir whatsapp grubu da kurduk. KAGİDER olarak, ürünlerinin pazarlara erişimini artırabilmek için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. KAGİDER yarın da Ipsos ve Migros’la birlikte Hatay’da olacak ve tarım girişimcisi kadınların sıkıntılarını ortaya koyan bir çalışmaya imza atacak.

■ 100. YILINDA 100 GENÇ KADIN…

Emine Erdem, KAGİDER olarak 19 Mayıs öncesinde Cumhuriyet’in 100. yaşında 100 genç kadınla Anıtkabir’e çıktıklarını kaydederek, ziyaret ile ilgili şunları söyledi: “Dün olduğu gibi bugün de gerek ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yaralarının sarılmasında gerekse Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunların aşılmasında kadınların kilit bir role sahip olduklarına ve ülkemizin parlak ve güzel yarınlara ancak hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Atamızın huzurunda, ülkemizin geleceği için 'artık eşitleyelim' dedik."