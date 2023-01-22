Kağıthane-Havalimanı metrosu ilk ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günde 800 bin yolcu kapasiteli Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabileceğini açıkladı.

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a tarihi öneme sahip yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

"Kanal İstanbul Projesi'ni er veya geç ülkemize kazandıracağız" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

-Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

-Son yıllarda devreye giren metro hatlarının neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor.

-Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruzç

-Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız.

-Bir tanesi ne diyor? 'Bunda diyor sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık, ama bunların haberi yok.

-İnşallah Kanal İstanbul Projesi ile şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak, hem boğazın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz.