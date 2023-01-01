Kağıthane-Havalimanı metrosu Ocak ortasında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı metro hattımızı hizmete vereceğiz. Önümüzdeki günlerde Kayaşehir metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. İnşallah şubat ayı başlarında bu metromuzu açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

2023 yılına Başakşehir - Kayaşehir metro hattı çalışanları ile Kayaşehir metro istasyonunda giren Karaismailoğlu, açılışa sayılı günler kala burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine Türkiye'mizin, bölgemizin kıymetli projelerini bitirerek vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Bulunduğumuz metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı ve özellikle salgın sürecinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi olan ve bu salgın döneminde hastaneye en çok ihtiyaç duyduğumuz anda maalesef yollarıyla birlikte metrosu sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayan bir hattı. Ve biz de yapılmadığını gördüğümüzde yollarını nasıl devralıp 1 ay içinde bitirdiysek metromuzu da aldık ve şu anda son aşamaya gelmenin mutluluğunu gururunu yaşıyoruz.

Önümüzdeki günlerde Kayaşehir metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu metro hattımız Başakşehir Metrokent devamında Kirazlı'ya kadar devam ediyor. Kirazlı'dan isterseniz otogar üzerinden Aksaray'a ulaşabilirsiniz.

Veya devamında yine Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan Kirazlı-Bakırköy metrosu ile birlikte hem E-5'e hem sahil yoluna, hem de Marmara'ya kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir metro hattı. Ayrıca Kirazlı'dan yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maalesef devam ettirmediği ama eninde sonunda bitirilecek olan Kirazlı-Halkalı metrosuyla da entegre olabilecek önemli bir hattımız. İnşallah şubat ayı başlarında bu metromuzu açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız."

Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi bu yıl tamamlanacak

Yapımı devam eden diğer hatlarla ilgili de bilgi veren, bakanlıkça yapımı devam eden hatların da Kayaşehir'e entegre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Önümüzdeki günlerde metro açısından, raylı sistem açısından hareketli günleri Bakanlığımız İstanbul'a yaşatacak. Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete vereceğiz. Burası özellikle 32 kilometre uzunluğunda, İstanbul'un ulaşımının bel kemiği olacak, omurgası olacak önemli hatlardan bir tanesi. Onun için de hazırlıklarımızı devam ediyoruz, son aşamaya geldik. Diğer çalışmalarımız devam edecek.

Yine bu yılın ikinci çeyreğindeyiz inşallah Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki hem raylı sistem hem de yaya odaklı kentsel ulaşım projemizi bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hem yılbaşı gecesi hem de gecenin bu saatinde çalışma arkadaşlarımız yine vatanımızın, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için önemli çalışmalar yapıyor."