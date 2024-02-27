Kağıthane Tüneli belirli saatlerde kapalı olacak
Kağıthane Tüneli'nin 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde hizmet vermeyeceği bildirildi.
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İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.
Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır." ifadesine yer verildi.