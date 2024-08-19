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Kağıthane’de Filistinli iş adamına suikast: Koruması ve arkadaşı da yaralı

İstanbul Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile bir kişi, silahlı saldırıda bulundu. Susturucu takılmış silahın kullanıldığı saldırıda, Filistin uyruklu A.K. (30) hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K’.nin koruması E.K. ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber Merkezi
İHA
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Kağıthane’de Filistinli iş adamına suikast: Koruması ve arkadaşı da yaralı
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Saldırı, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulundu.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı olduğu öğrenilen Filistin uyruklu F.M. ve A.K.’nin koruması E.K. yaralandı.

Filistinli iş adamına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Filistin kökenli F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.’nin koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Susturucu takılmış tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu

Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından A.K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, “18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A.K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A.K.’nin koruma görevlisi E.K. de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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