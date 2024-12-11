Kağıthane'de İETT otobüsünün geçtiği sırada yol çöktü! Araçlar mahsur kaldı

Kağıthane’de sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana gelen çökmenin ardından bir İETT otobüsü yolda kaldı. Çökme sırasında otobüsün arka tekeri çukura düşerken, şoför otobüsü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayarak yolda kaldı. Yolcular, otobüsten inerek yürüyerek gidecekleri yerlere gitmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla otobüsü çukurdan çıkararak trafiği normale döndürdü. Trafik, olay sırasında Talatpaşa Caddesi'nde tek şeritten sağlandı.

"Bütün trafik alt üst oldu"

Mahalle sakini Eşref Arslan “Gece saatlerinde kazı yapmışlar. Yağmur da yağınca otobüs çöken yola düştü. Bütün trafik alt üst oldu. Yolcular da yürüyerek işe gitti. Otobüsler burada beklemek zorunda kaldı. Şu an yolu açmak için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.