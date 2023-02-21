Kağıthane'de otomobilden yola düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü'nde Ankara istikametinde seyir halindeki 33 ET 400 plakalı otomobilde yolcu tarafından oturan bir kişi yola düştü. Zeminde savrulan bu kişi, aynı istikamette ilerleyen 34 EZT 300 ve 34 GGK 298 plakalı iki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İki otomobil de daha sonra birbirlerine çarptı.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyalda önlem aldı. Sağlık ekipleri yola düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan diğer iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak için karakola götürdü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ölen kişinin otomobilden nasıl düştüğü, otomobilin sürücüsünün ifadesi ve olay yerindeki incelemeler sonucu belirlenecek.