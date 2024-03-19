“Kağızman’a kadın eli değecek sosyal belediyecilik gelecek"

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

CHP Kağızman Belediye Başkan adayı Sergül Keskin, merkezi ve yerel yönetimin ilgisizliği nedeniyle ilçede kangren haline gelen ve bir türlü çözülemeyen sorunları çözmek için aday olduğunu dile getirdi. Seçilmesi halinde Kağızman’ı hizmetle buluşturacağını söyleyen Keskin, ilçenin en önemli sorunları olan su, çöp ve kaldırım sorununu da hızla çözeceğini vurguladı. Hızlı kentleşmenin getirdiği altyapı sorunları başta olmak üzere üretim, istihdam ve sosyal belediyeciliğe yönelik de projeler hazırladığını belirten gazeteci kökenli Keskin, “Kağızman’ı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağım” diye konuştu.

Soğuk hava deposu, meyve suyu fabrikası kurulacak

EKONOMİ gazetesine konuşan Keskin, 45 bin nüfuslu Kağızman’ın en büyük geçim kaynağının tarım, hayvancılık, bahçecilik ve arıcılık olduğunu, kayısı ve coğrafi işaretli uzun elmanın ekonomik değeri olan en önemli meyveler olmasına karşın sulama suyu sorunu nedeniyle bu ekonomik değerin yitirilmeye başlandığını söyledi. Kayısı ve elmanın hem değerinde satılması hem de çürümesinin önlenmesi amacıyla bir soğuk hava deposu kuracaklarını bildiren Keskin, bunun için hibe desteklerine başvuracaklarını açıkladı. Ayrıca kentte yetiştirilen kayısının değerinde satılması için büyükşehirlerle iş birliği yaparak pazarlamaya destek sağlayacaklarını belirten Keskin, bir meyve suyu ve kurutma tesisi kuracaklarını da söyledi.

Kooperatif öncülüğünde yöresel ürün pazarlanacak

Kadınların üretim potansiyelini harekete geçirmek için belediye öncülüğünde bir kooperatif kuracaklarını ve yöresel ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışacaklarını kaydeden Keskin, özellikle Kağızman balının marka haline getirilip satılacağını söyledi. “Sosyal belediyeciliği halkın ayağına getireceğiz” diyen Keskin şöyle devam etti: “Belediye Ekmek Fırını aracılığıyla çok yoksul ailelere ücretsiz ekmek sunacağız. Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yemek göndereceğiz. Hayırseverlerin bağışlarını bu aşevine yapmalarını sağlayacağız. Böylece hem hayırseverlerin bağışlarını hem de belediyenin imkânlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber etmiş olacağız.”

"Doğru projelerle seçmende karşılık buluyoruz"

Aday olduğunda birçok kişinin CHP’nin Kağızman’da oy potansiyeli olmadığı için kazanmayacağını ifade ettiğini, ancak kendisinin ısrarla umudu yeşertmek istediğini dile getiren Keskin, şunları söyledi: “Çok iyi çalışarak ve Kağızmanlıların karşısına doğru projelerle çıkıp, kendimizi iyi anlatmamız halinde başarı sağlayacağımıza olan inancımı hep korudum. Söylemlerim seçmende karşılık buldu. Umarım Kağızman halkı bir kadın elinin ilçeye dokunmasına ve bu projeleri hayata geçirmem için bana fırsat verir.”

"Sulama Birliği kuracağız, güneş enerjisinden faydalanacağız"

Kağızman’ın içme ve sulama suyu sorununun kalıcı olarak DSİ tarafından yapılan gölet ve baraj projesi ile çözülmesi gerektiğine işaret eden Sergül Keskin, her iki projenin de ihale aşamasında olduğunu ancak baraj yapılıncaya kadar su sorununu hafi fl etmek için Kağızman’a en yakın köylerden içme suyu kalitesindeki tüm kaynak sularını şehir şebeke suyuna entegre edeceğini, boru hatlarını yenileyerek kayıp ve kaçakları önleyeceklerini söyledi. Sulama suyu sorununu da Aras Nehri’nden çözeceklerini ve gerekli olan enerjinin kuracakları güneş enerjisi santralinden karşılanacağını anlatan Keskin, belediye başkanlığı bünyesinde mahalle muhtarlarının tabii üyesi olduğu Sulama Birliği kurulacağının da bilgisini verdi.

ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

- İçme ve sulama suyu sorunu

- Altyapı sorunu

- Çevre kirliliği

- İmar sorunu

- Ulaşım, otopark ve trafik sorunu

PLANLANAN YENİ HİZMETLER

- Kültür sanat merkezi açılacak

- Soğuk hava deposu ve meyve suyu fabrikası kurulacak

- Üretim desteklenecek, kadınlar üretime katılacak

- Halk pazarı kurulacak

- Gençlere eğitim desteği vereceğiz

- Çalışan annelerin çocukları için kreş açılacak

- AVM ve düğün salonu yapılacak

- Her mahalleye park yapılacak

- Konuk evi yapılacak

- Mezarlıklar düzenlenecek taziye evi yapılacak

- Sokak hayvanları için barınak kurulacak