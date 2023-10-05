Kahramanlar Operasyonu'nda 24 gözaltı
4 kentte düzenlenen operasyonda 24 bölücü terör örgütü şüphelisinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında 4 ilde 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik 4 ilde başlatılan Kahramanlar operasyonlarında 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.