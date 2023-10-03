'Kahramanlar Operasyonu'nda 928 gözaltı

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Kahramanlar Operasyonu” düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek ve 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 928 şüpheli de göz altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 237 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 73 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edirne'de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. İzmir'de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 29 tabanca ele geçirildi, 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı."