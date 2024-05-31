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Kahramanmaraş güne depremle uyandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05:32'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu sabah 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği, 7.08 km olarak ölçüldü.