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Kahramanmaraş güne depremle uyandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 06.26’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.