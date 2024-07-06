Kahramanmaraş güne depremle uyandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 06.26’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-07-06
Saat:06:26:24 TSİ
Enlem:38.11694 N
Boylam:36.98528 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/646FQ9FRSI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi