Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldının ardından görevinden ayrıldı.
Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.