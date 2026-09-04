Kahramanmaraş okul saldırısında tutuklu baba oğlundan şikayetçi oldu

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Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşmasında, tutuklu baba Uğur Mersinli saldırıyı gerçekleştiren oğlundan şikayetçi oldu.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saldırganın annesi ve babası tutuklu yargılanıyor.

Baba Uğur Mersinli hakkında kastla öldürme suçundan 10 defa müebbet ve olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara, sekiz öğrenci ve saldırgan hayatını kaybetmişti.

"Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim"

4 Eylül Cuma günü anne ve baba ilk kez hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli savunmasında saldırı sırasında hayatını kaybeden oğlundan şikayetçi oldu:

"Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim."

Kahramanmaraş'taki duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Avukat Özcan Kara "Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir" dedi.

Avukat Kara, iddianamenin temeline gerekçe olarak evde şarjörleri dolu vaziyette 7 adet tabanca ile 2 adet av tüfeğinin bulunmasının gösterildiğini aktardı, "Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafazasız bulundurmaktadır. Savcılığın en temel gerekçeleri bunlardır" dedi.

Kara, çocuğa atış poligonunda atış yaptırılmasının da ayrı bir kusur olduğunu söyledi.

Ne oldu?

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 15 Nisan 2026'da okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenlemişti. Silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara, sekiz öğrenci ve saldırgan hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla öğrenci de yaralanmıştı.

Yaralı öğrencilerden birinin Mayıs ayında hayatını kaybetmesiyle birlikte saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısı toplam 11'e yükseldi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan çocuğun babası Uğur Mersinli'yi "olası kastla öldürme" ve silah bulundurmayı düzenleyen 6136 sayılı yasayı ihlal ile suçladı.

Anne Peyman Pınar Mersinli ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" ile suçlandı.

Baba Uğur Mersinli polis müfettişi olarak görev yapıyordu ve oğlunun psikolojik durumun değişkenlik gösterdiğini, olay günü okula gitmeyi reddettiğini söylemişti.

Oğlunun son dönemde silahlara ilgisi olduğu ve onu poligona götürdüğünü aktaran baba, evdeki silahların bir sandık içinde kilitli olduğunu belirtmişti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı, Şanlıurfa'daki Ahmet Koyuncu Meslek Lisesi'nde düzenlenen saldırıdan bir gün sonra gerçekleşmişti.

Bu iki saldırının ardından Türkiye Büyük Meclisi'nde Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu kuruldu.

Komisyonda konuşan milletvekilleri, okullarda buton veya fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra erken uyarı sistemlerinin kurulması, büyük okul yapıları yerine az sayıda öğrencisi olan okulların oluşturulması, dijital riskler ile dizilerdeki şiddete karşı tedbir alınması, CİMER üzerinden öğretmenlere yönelik baskıların kaldırılması ve atamalarda idari ihmallerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz boyunca birden fazla kere toplanan ve sivil toplum örgütlerini de dinleyen komisyon, henüz raporunu yayınlamadı.

Son olarak 6 Ağustos'ta konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Komisyon çalışmalarımızın sonucunda olayları değerlendiren bir metin değil, geleceğe yön veren, uygulanabilir, çözüm odaklı ve kamu politikalarına ışık tutacak güçlü bir yol haritası olmasını hedefliyoruz" dedi.

• BBC Türkçe derledi.