Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin sınıf içindeki şuursuz halleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni ve yürek burkan detaylar gündeme geldi. Katliamın faili 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin İngilizce dersinde, şuursuzca tahtanın önünde koşturduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’tan gelen haberle sarsıldı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 17 öğrenci ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1 öğretmen ve 9 öğrenci can verdi
Okulun 8. sınıf öğrencilerinden olan İsa Aras Mersinli (16), 1. Sınıf Emniyet Amiri ve Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle, iki sınıfa baskın düzenledi. Saldırıda, 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Hayatlarını kaybedenlerin isimleri
Acı olayda, öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11), Yusuf Tarık Gül ve Kerem Erdem Güngör hayatlarını kaybetti.
Katilin sınıftaki şuursuz halleri ortaya çıktı
Öte yandan saldırıyı düzenleyen Mersinli'nin, sınıfta İngilizce dersi sırasında dakikalarca tahtanın önünde koşarak dolaştığına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Babası tutuklandı anne serbest
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı. Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.