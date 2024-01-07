Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde saat 18.58'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremi X sosyal medya platformu üzerinden şu şekilde duyurdu:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-07
Saat:18:58:00 TSİ
Enlem:38.32222 N
Boylam:37.2725 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Gg8WDxwLSR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi