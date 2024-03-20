Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın aktardığına göre, saat 08.55’te yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-20
Saat:08:55:42 TSİ
Enlem:37.48556 N
Boylam:36.98861 E
Derinlik:5.13 km
Detay:https://t.co/HPAstCo1Qd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi