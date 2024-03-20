Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın aktardığına göre, saat 08.55’te yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak kaydedildi.