Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Kahramanmaraş'ta saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezi, Osmaniye ve Adana'da da hissedildi.

AFAD Başkanı Sezer'den açıklama

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." açıklaması yaptı.

Art arda 2 deprem daha

Saat 12.23'te merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yine Göksun'da saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sabah saat 08.45'te de Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.