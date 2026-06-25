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Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın: Aynı aileden 3 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bulunan 12 katlı apartmanın birinci katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında apartmanda bulunan aynı aileden Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı (26) hayatını kaybetti, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Haber Merkezi
DHA
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Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın: Aynı aileden 3 kardeş hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı'nın (26), engelli ve kardeş oldukları öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uyudukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.

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