Kahramanmaraş'ta bir apartmanda yangın: Aynı aileden 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bulunan 12 katlı apartmanın birinci katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında apartmanda bulunan aynı aileden Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı (26) hayatını kaybetti, 1 kişi ise dumandan etkilendi.
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti
Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı'nın (26), engelli ve kardeş oldukları öğrenildi.
Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağına uyudukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.