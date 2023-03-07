Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte ve çevre illerde binlerce artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar, artçı depremlerin birkaç ay sürebileceğini belirtiyor.