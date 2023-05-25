Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta saat 22.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Malatya

Malatya'da da bugün saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.