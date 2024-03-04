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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise depremin merkez üssü Binboğa-Afşin, büyüklüğü 4,7, derinliği 1,3 kilometre. 

 

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