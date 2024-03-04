Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise depremin merkez üssü Binboğa-Afşin, büyüklüğü 4,7, derinliği 1,3 kilometre.