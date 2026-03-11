AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.