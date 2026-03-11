  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.

 