AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.
